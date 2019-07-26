Рижское "Динамо" победило "Сарыарку" в товарищеском матче

Рижское "Динамо" провело товарищеский матч против казахстанского клуба "Сарыарка". Рижане одержали победу со счетом 6:1.

Товарищеский матч

"Динамо" (Рига) – "Сарыарка" (Караганда) – 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Голы: Эштон – 1 (К. Берглунд), 3:07 – 1:0. Макмиллан – 1 (Улльстрем), 9:13 – 2:0. Гегерис – 1 (Мейя), 13:31 – 3:0. К. Берглунд – 2 (Дарзиньш, Редлихс), 26:24 – 4:0. Борисевич – 1 (Нургалиев), 36:16 – 4:1. Дарзиньш – 1 (бол.), 39:53 – 5:1. К. Берглунд – 3 (Сотниекс, Редлихс), 43:28 – 6:1.

Вратари: Гудлевскис – Рейзвих.

Штраф: 6 – 10.

Судьи: Ансонс, Ючерс.

26 июля. Лиепая. ЛД "Олимпийский".