Ристолайнен не хочет возвращаться в "Баффало"

Защитник "Баффало" Расмус Ристолайнен признался, что хотел бы продолжить карьеру в другом клубе. 24-летний финн хотел бы сменить команду, однако пока не просил обменять его, сообщает MTV Sports.

"Тренировочный лагерь открывается 12 сентября. К этому времени я точно буду в составе одной из команд НХЛ.

К сожалению, в последнее время мне не удавалось приносить "Баффало" должную пользу. Можно сказать, что последние пару сезонов я не получал удовольствия от хоккея", - заявил игрок.

Контракт Ристолайнена с "Сэйбрз" рассчитан еще на три года. Его зарплата составляет 5,4 миллиона долларов за сезон. В прошедшем регулярном чемпионате защитник набрал 43 (5+38) очка в 78 играх.