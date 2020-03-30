Президент ИИХФ Рене Фазель поддержал решение МОК перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год. В понедельник было объявлено, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

— Я поменял свое мнение. Думаю, перенос Игр на следующий год на эти же сроки — это самое лучшее решение, потому что мы не знаем, какой была бы ситуация в сентябре, немало спортсменов не имело бы нормальной возможности тренироваться, — цитирует ТАСС Фазеля. — Относительно переноса Олимпиады на сентябрь — ситуация в мире была бы сложной, неизвестно, чем бы все закончилось.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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