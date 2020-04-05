Рене Фазель: «Долгосрочная остановка соревнований сильно скажется на доходах клубов и лиг»

Президент ИИХФ Рене Фазель предположил, как коронавирус отразится на хоккее. Из-за пандемии сезон в КХЛ был завершен, в НХЛ прерван на неопределенный срок.

— Долгосрочная остановка соревнований сильно скажется на доходах клубов и лиг, — цитирует Фазеля The Hockey News. — Как в Европе, так и во всем мире. Все это происходит в конце сезона, поэтому большинство лиг потеряли значительную часть средств от плей-офф. Трудно сейчас говорить, какое влияние пандемия окажет на спонсоров. У многих команд с малого рынка очень ограниченный бюджет. Для них длительная пауза станет серьезной проблемой. Сейчас сложные времена, но мы справимся. Даже если не будет денег, страсть к игре не угаснет. Не деньги, а именно любовь к игре заставляет заниматься хоккеем.

Отмена чемпионата мира? К счастью, ИИХФ застрахован от такой форс-мажорной отмены, и сейчас мы находимся в процессе подготовки отчета для страховой компании.