Пьяный российский хоккеист сломал дверь в гостиницу и избил сторожа

Российский игрок белорусского клуба «Лида» оштрафован по статье «Хулиганство», сообщает Lidanews.by. Игрок выплатит штраф в размере 100 базовых величин — 2550 белорусских рублей (около 82 тысяч российских рублей).

По информации источника, с хоккеистом 1997 года рождения был заключен контракт перед сезоном-2018/19.

Игрок вечером после закрытия гостиницы пошел в ночной клуб «Маяк» и провел там два часа. Затем он вернулся в гостиницу на территории стадиона «Старт» и обнаружил, что ворота закрыты. Он пытался докричаться до сторожа, но тот его не услышал. Спортсмен перелез через ворота, разбил дверь гостиницы и вошел внутрь. После этого он избил сторожа, крича: «Ты почему ворота закрыл? Люди под дождем мокнут!»

Хоккеист полностью признал свою вину в суде.