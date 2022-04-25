Путин поздравил Третьяка с 70-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил трехкратного олимпийского чемпиона, главу Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка с 70-летнием.

«Вы и сегодня признанный кумир огромной армии поклонников хоккея. Ваши яркие триумфы на крупнейших национальных и международных соревнованиях, тройное олимпийское золото навсегда вписаны в историю отечественного и мирового спорта.

Отрадно, что после завершения столь успешной карьеры Вы заняты важной общественной, законотворческой деятельностью, вносите значимый вклад в продвижение востребованных проектов и инициатив», — сказана в сообщении Путина на сайте Кремля.

Владислав Третьяк за время профессиональной карьеры 10 раз выигрывал чемпионата мира и трижды побеждал на Олимпиаде. Он стал первым советским хоккеистом, включенным в Зал хоккейной славы в Торонто.

С 2006 года Третьяк занимает должность президентом ФХР.