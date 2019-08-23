Путин и Медведев поздравили «Локо» с победой в матче кубка «Сириус»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили хоккеистов молодежной команды «Локо» с победой над сборной игроков юниорской лиги провинции Альберта (AJHL) со счетом 3:2 в матче открытия Кубка мира среди молодежных клубных команд «Сириус».

Путин и Медведев зашли в раздевалку «Локо» и пообщались с игроками.

Когда президент, премьер, а также сопровождавшие их лица вошли в раздевалку, спортсмены зааплодировали им.

— Это мы вам должны аплодировать, — цитирует «РИА Новости» Путина. — Драматургия шикарная, и вы сами знаете, второй и третий период были красивыми, с таким напором вы играли, действительно здорово. Мы вас поздравляем, начало хорошее положено, и, надеюсь, дальше в таком же духе будете играть.

— Играйте, как Слава, — с улыбкой добавил Путин, повернувшись к сопровождавшему его легендарному хоккеисту Вячеславу Фетисову.