Путин и Медведев посетили открытие Кубка мира «Сириус»

Президент России Владимир Путин и премьер РФ Дмитрий Медведев присутствуют в Сочи на матче-открытии Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд «Сириус», информирует «РИА Новости».

Перед началом игры глава государства поприветствовал участников турнира и болельщиков, и поблагодарил, что они приехали в Россию. Путин отметил, что в России всегда с особым интересом относились и относятся к этому виду спорта.

— Уверен, что сегодня и в предстоящие дни молодые спортсмены продемонстрируют все свои лучшие свои качества, продемонстрируют замечательную игру и порадуют своих болельщиков, — отметил президент.

Он поздравил всех участников соревнований и пожелал им успехов. После приветствия Путин осуществил символическое вбрасывание шайбы и покинул лед.

?Вместе с главой российского государства за матчем наблюдают президент Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель и президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко.