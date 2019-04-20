Прямой эфир финального матча Кубка Škoda

Кто поднимет кубок над головой?

Сегодня, 20 апреля, на Ледовой арене "Трактор" в Челябинске состоится финал Международного юношеского хоккейного турнира Кубок Škoda, участниками которого стали команды из России и Европы.

За главный приз поборются "Салават Юлаев" и "Сибирь. Финальный матч "СЭ" покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 14.00 по московскому времени.

Напомним, что заключительный этап соревнований ведет Дарья Миронова, а комментирует встречу за чемпионский титул Денис Казанский. Кроме того, на игре присутствуют легендарный хоккейный защитник, олимпийский чемпион Сергей Бабинов и актер Станислав Ярушин.

С более подробной информацией о турнире можно ознакомиться здесь.