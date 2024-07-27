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Прощальный матч Мозякина против «Металлурга» завершился вничью

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Матч между магнитогорским «Металлургом» и командой друзей Мозякина завершился вничью со счетом 10:10.

Встреча прошла в Магнитогорске. Перед началом игры под сводом арены был поднят стяг Мозякина с игровым 10-м номером, который будет выведен из обращения.

43-летний хоккеист завершил карьеру в 2021 году. Он играл за «сталеваров» с 2011 по 2021 год. В составе «Металлурга» Мозякин дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ форвард провел 685 матчей и набрал 756 (351+405) очков.

Сергей Мозякин
Хоккей
ХК Металлург (Магнитогорск)
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