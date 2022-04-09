Лукашенко ударили клюшкой по лицу во время хоккейного матча. Видео

Президента Белоруссии Лукашенко ударили клюшкой по лицу во время хоккейного матча

Президента Белоруссии Александра Лукашенко ударили клюшкой по лицу во время финального матча Республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба.

Во время борьбы за шайбу в зоне соперника Лукашенко столкнулся с игроком другой команды, который сыграл высоко поднятой клюшкой и ударил политика по лицу.

Лукашенко самостоятельно покинул площадку и отправился на скамейку запасных, где ему оказали медицинскую помощь.

Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Минской области со счетом 5:1 в финале Республиканских соревнований среди любителей.