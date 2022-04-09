Лукашенко ударили клюшкой по лицу во время хоккейного матча. Видео
Президента Белоруссии Александра Лукашенко ударили клюшкой по лицу во время финального матча Республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба.
Во время борьбы за шайбу в зоне соперника Лукашенко столкнулся с игроком другой команды, который сыграл высоко поднятой клюшкой и ударил политика по лицу.
Лукашенко самостоятельно покинул площадку и отправился на скамейку запасных, где ему оказали медицинскую помощь.
Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Минской области со счетом 5:1 в финале Республиканских соревнований среди любителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|72
|46
|26
|100
|2
|Рейнджерс
|72
|46
|26
|98
|3
|Питтсбург
|72
|41
|31
|92
|4
|Вашингтон
|70
|38
|32
|86
|5
|Айлендерс
|70
|33
|37
|75
|6
|Коламбус
|72
|33
|39
|72
|7
|Филадельфия
|71
|23
|48
|57
|8
|Нью-Джерси
|71
|24
|47
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|71
|50
|21
|106
|2
|Торонто
|71
|46
|25
|98
|3
|Бостон
|71
|45
|26
|95
|4
|Тампа-Бэй
|71
|43
|28
|94
|5
|Детройт
|71
|28
|43
|65
|6
|Баффало
|73
|26
|47
|63
|7
|Оттава
|70
|26
|44
|58
|8
|Монреаль
|71
|20
|51
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|71
|51
|20
|108
|2
|Миннесота
|70
|43
|27
|92
|3
|Сент-Луис
|71
|41
|30
|92
|4
|Нэшвилл
|70
|41
|29
|86
|5
|Даллас
|70
|40
|30
|84
|6
|Виннипег
|72
|33
|39
|77
|7
|Чикаго
|71
|24
|47
|59
|8
|Аризона
|71
|22
|49
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|71
|43
|28
|95
|2
|Эдмонтон
|72
|42
|30
|89
|3
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|86
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|82
|5
|Ванкувер
|72
|34
|38
|78
|6
|Анахайм
|72
|28
|44
|68
|7
|Сан-Хосе
|70
|29
|41
|67
|8
|Сиэтл
|71
|23
|48
|52
|9.04
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|1 : 2
|9.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|1 : 2 ОТ
|9.04
|02:00
|
Флорида – Баффало
|4 : 3
|9.04
|03:00
|
Виннипег – Колорадо
|4 : 5 ОТ
|9.04
|03:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|4 : 3 ОТ
|9.04
|21:00
|
Даллас – Нью-Джерси
|- : -
|9.04
|22:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|71
|103
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|66
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|72
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|49
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|47
|2.1
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|56
|2.16