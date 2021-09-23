Президент Союза хоккея Словакии Шатан рассказал о главной задаче следующего президента ИИХФ

Президент Союза хоккея Словакии Мирослав Шатан ответил на вопросы журналистов на гала-матче в честь президента ИИХФ Рене Фазеля.

— Какие ваши ожидания от выборов президента ИИХФ?

— Я бы не хотел делать никаких предсказаний и угадывать. Просто надеюсь, что мы получим президента, который будет оптимальным образом представлять ИИХФ в следующей главе развития организации. Рене Фазель внес большой вклад в развитие организации и хоккея в целом.

— Фазель сказал, что приезд игроков НХЛ на Олимпиаду оплачивает китайская сторона, но не МОК. Есть ли в связи с этим перспектива, что энхаэловцы будут и дальше участвовать в Олимпиадах?

— Считаю, что всегда должны играть лучшие против лучших. Здорово, когда хоккеисты из НХЛ приезжают на Олимпиаду. На Играх-2018 было не так уж просто без энхаэловцев. Радует, что сейчас нашли решение. Но оно временное. Одна из задач, которая стоит перед следующим президентом ИИХФ, — найти долгосрочное решение этого вопроса. ИИХФ не должна постоянно волноваться о том, приедут ли игроки из НХЛ или нет. Это должно быть решено на долгий срок.