Гуськов: «Если Семин займется развитием хоккея в Красноярске, то здесь все будет хорошо»

Президент МХЛ Гуськов поделился мнением о том, что Семин планирует заняться развитием хоккея в Красноярске

Президент МХЛ Александр Гуськов поделился мнением о том, что бывший нападающий сборной России Александр Семин планирует заняться развитием хоккея в Красноярске.

«Для Красноярска клуб МХЛ — это хорошее развитие. Если Семин сейчас займется развитием хоккея в Красноярском крае, то здесь все будет хорошо», — сказал Гуськов.

Сегодня, 30 июня, у Семина состоится прощальный матч. Встреча проходит в Красноярске на стадионе «Платинум Арена».

38-летний Семин — двукратный чемпион мира в составе сборной России. Он выступал за «Трактор», «Ладу», «Вашингтон», «Химик», «Каролину», «Торпедо», «Монреаль», «Сокол», «Витязь» и «Металлург». В составе команды из Магнитогорска Семин выиграл Кубок Гагарина в 2016 году.