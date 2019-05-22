Президент Лиги чемпионов: "СКА-Нева" в нашем турнире? Слухи, не имеющие ничего общего с действительностью"

Президент Лиги чемпионов Петер Цанер рассказал о будущем российских клубов в европейском турнире.

– Правда ли, что "СКА-Нева" может сыграть в Лиге чемпионов?

– Это просто слухи, ничего общего с действительностью не имеющие. Клубы вторых лиг своих стран не имеют права выступать в Лиге чемпионов. Мы хотим видеть только клубы из высших лиг.

Конечно, мы с радостью приняли бы представителей КХЛ в Лиге чемпионов. Но я прекрасно понимаю, что на них накладываются большие транспортные расходы. Особенно если это клуб из Магнитогорска или Уфы. Но у нас растет призовой фонд, растут выплаты компенсаций на логистику. Возможно, со временем это заинтересует КХЛ. Мы всегда на связи.

– Если ЦСКА вдруг скажет "а давайте сыграем", вы покроете им расходы?

– Мы не можем кого-то выделять. А должны относиться справедливо ко всем. (Игорь Еронко)