Президент хоккейной лиги ОАЭ рассказал, как стал развивать хоккей в этой стране

Президент хоккейной лиги Арабских Эмиратов, россиянин Владимир Бурдун, в интервью «СЭ» рассказал о том, как начал развивать хоккей в ОАЭ, а также то, что не имеет никакого отношения к матчу КХЛ в Дубае.

— До переезда в ОАЭ в России вы были хорошо известны в мире единоборств и долгое время организовывали бои. Как вы начали заниматься хоккеем?

— Я живу в Эмиратах с 1996 года. Мы еще в 2003 году организовали академию единоборств и очень долго проводили турниры по тайскому боксу, по боям без правил. Очень много этим занимался — я сам мастер спорта по двум видам. Но наше агентство проводит все. Мы еще и футболом занимаемся. Просто на хоккее гораздо больше сконцентрированы — это как-то ближе для нас. У нас есть и хоккейная академия, и собственное хоккейное агентство. При этом до сих пор помогаем боевым единоборствам, проводим турниры.

— Какая была реакция у людей, когда вы заявили, что будете развивать хоккей в Дубае?

— На самом деле, хоккеем здесь начали заниматься давно. Я не первый, кто начал развивать хоккей в Дубае. Просто я его вывел немного на другой уровень. Считал, что с моими знаниями и опытом это можно делать на другом уровне.

Даже вчера во время матча ко мне подходили люди и говорили огромное спасибо, потому что некоторые считают, что я внес огромный вклад в организацию матча КХЛ. Хотя, повторюсь, я к ней не имел никакого отношения.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» (1:3) прошел в Дубае 3 декабря.