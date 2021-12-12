Президент хоккейной лиги ОАЭ и владелец местной команды рассказал, что его коллектив играет в торговом центре

Президент хоккейной лиги Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Бурдун в интервью «СЭ» рассказал об особенностях развития хоккея в этой стране.

— Какая сейчас ситуация с катками в ОАЭ? Вашей команде приходится играть внутри торгового центра.

— Каток в «Дубай Молл» не пригоден для тренировок. Во-первых, на тебя каждый раз смотрит 15 тысяч зрителей. Во-вторых, там очень жарко и очень мягкий лед. Мы катаемся там практически ежедневно, но там нет ни нормальных раздевалок, ни другой инфраструктуры. Там очень жарко. В Абу-Даби и Аль-Айне есть полуторатысячники. В Абу-Даби в этом году немного обновили каток: сделали новую систему кондиционирования, утеплили крышу от солнца — сейчас там очень хороший лед. В Аль-Айне точно такая же арена. Но до них довольно далеко ехать. Поэтому для КХЛ эти катки не подходят.

Напомним, что 3 декабря в Дубае прошел матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» (1:3).