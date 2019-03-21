Представитель Началовой попросила хоккеиста Фролова отказаться от судебного иска

Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева обратилась после смерти певицы к ее бывшему гражданскому мужу бывшему нападающему "Лос-Анджелес Кингз" Александру Фролову с призывом отказаться от судебного иска, информирует Газета.ру.

Ранее сообщалось, что Фролов хочет отсудить половину квартиры, которая досталась артистке от бывшего мужа Евгения Алдонина, и 20 миллионов рублей. Напомним, что представитель Фролова опроверг информацию о подаче спортсменом иска в суд о правах на квартиру Началовой.

Российская певица умерла на 39-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови, утверждает отец артистки Виктор Началов. До этого ей сделали операцию на ноге.