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Сегодня, 20:53

Появилось видео драки тренеров на детском хоккейном турнире в Москве

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В сети появилось видео драки тренеров «Крыльев Советов» и «Красной Машины-Юниор» (8:5) в матче детско-юношеской лиги.

На видео попал момент, когда тренер «Крыльев» Павел Платонов напал на тренера подмосковной команды Андрея Левитина.

Ранее генеральный директор «Крыльев» Алена Крылова сообщила, что клуб проведет разбирательство ситуации с дракой тренеров.

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