Польские госорганы не сообщали посольству РФ о задержании российского хоккеиста

Польские правоохранительные органы не сообщали посольству РФ в республике о задержании российского хоккеиста, обвиняемого в шпионаже. Как сообщает РБК-Спорт, это может быть 20-летний защитник клуба «Заглембе» и бывший подопечный тренера Максим Сергеев.

«В посольство до настоящего момента не поступала информация из польских правоохранительных органов о задержании российского гражданина», — сообщили ТАСС дипломаты РФ.

30 июня стало известно, что польские спецслужбы арестовали хоккеиста из России по обвинению в шпионаже. В пресс-службе министра — координатора по делам спецслужб считают, что россиянин «в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах».