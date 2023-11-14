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Сегодня, 20:04

Полиция арестовала подозреваемого в убийстве хоккеиста Джонсона — форвард получил смертельную травму во время игры

Руслан Минаев
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Полиция арестовала мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве форварда «Ноттингема» Адама Джонсона, сообщает BBC.

Отмечается, что вскрытие показало, что игрок умер в результате смертельной травмы шеи. Подозреваемый был задержан 14 ноября и будет находиться под стражей до выяснения всех обстоятельств.

Бывший форвард «Питтсбурга» умер после пореза шеи коньком. 29-летний американец погиб во время матча «Ноттингем» — «Шеффилд» — ему перерезали шею коньком в результате случайного удара. Его госпитализировали, но не смогли спасти.

Хоккей
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Восточная конференция И В П О
1 Лада 31 18 13 41
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3 Металлург Мг 30 18 12 40
4 Автомобилист 33 18 15 40
5 Ак Барс 29 18 11 38
6 Сал. Юлаев 30 18 12 37
7 Трактор 30 16 14 35
8 Сибирь 30 14 16 31
9 Амур 29 12 17 30
10 Нефтехимик 30 12 18 29
11 Барыс 31 9 22 25
12 Адмирал 28 7 21 19
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 29 21 8 44
2 Спартак 30 20 10 43
3 Локомотив 29 18 11 38
4 Торпедо 31 18 13 38
5 ЦСКА 29 15 14 32
6 Динамо Мн 28 14 14 32
7 Северсталь 29 13 16 31
8 СКА 28 15 13 30
9 Сочи 30 12 18 26
10 Куньлунь РС 34 10 24 25
11 Витязь 30 9 21 22
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14.11 12:30
Адмирал – Автомобилист
 0 : 3
14.11 15:30
Сибирь – Торпедо
 4 : 1
14.11 16:30
Авангард – Северсталь
 5 : 4 ОТ
14.11 17:00
Трактор – Сал. Юлаев
 3 : 4
14.11 19:00
Ак Барс – СКА
 - : -
14.11 19:10
Динамо Мн – Металлург Мг
 - : -
14.11 19:30
Спартак – Динамо М
 - : -
14.11 19:30
Сочи – Витязь
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