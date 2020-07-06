Сегодня, 6 июля, исполнилось 19 лет со дня смерти Виктора Якушева. На протяжении всей своей карьеры он выступал за московский «Локомотив». Форвард играл в тройке с Виктором Цыплаковым и Николаем Снетковым, позднее — с Цыплаковым и Валентином Козиным.

С «Локо» он не завоевал значимых трофеев, кроме титула лучшего бомбардира чемпионата СССР в 1959 году, но прославился в сборной СССР. С советской командой Якушев выиграл пять чемпионатов мира и Олимпиаду-1964.

Трагически погиб 6 июля 2001 года в возрасте 63 лет от травм, полученных при избиении. По версии следствия его побили хулиганы, родные считают, что это сделали сотрудники милиции.