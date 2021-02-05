Плющев предлагает песню «Священная война» для гимна на ЧМ-2021 по хоккею

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об использовании песни «Катюша» вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею в 2021 году.

«Песня «Катюша» очень хорошая, в свое время была достаточно популярной, да и сейчас тоже. Но если идти на олимпиаду, чемпионат мира с каким-то альтернативным гимном, то я бы предпочел «Вставай, страна огромная». «Катюша» больше лирическая песня, а вот «Вставай, страна огромная» мобилизовала бойцов в свое время на большие подвиги. Она бы смогла отразить суть и соперникам показать: «Ребята, мы все-таки не лыком шитые». Сможет поднять всех остальных», — сказал Плющев «СЭ».

Ранее стало известно, что песня «Катюша» заменит гимн России на чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Федерации хоккея России (ФХР).

(Анастасия Пастернак)