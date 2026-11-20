«Питтсбург» — «Сент-Луис»: во сколько начало матча НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз» встретятся в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в пятницу, 20 ноября, по московскому времени. Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге (США) и начнется в 03.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

20 ноября, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Сент-Луис

Где смотреть матч «Питтсбург» — «Сент-Луис»

Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».

Следить за счетом, статистикой и основными событиями игры можно на официальном сайте НХЛ и в матч-центре «СЭ».

«Питтсбург» в предыдущем матче 14 ноября дома уступил «Оттаве» (1:4). После 20 встреч команда набрала 16 очков и занимает седьмое место в Столичном дивизионе Восточной конференции.

«Сент-Луис» в предыдущей игре 17 ноября дома обыграл «Анахайм» (8:6). После 21 матча «Блюз» имеют 22 очка и располагаются на седьмой строчке Центрального дивизиона.

Встреча в Питтсбурге станет для «Блюз» первым матчем выездной серии. Следующую игру «Сент-Луис» проведет 21 ноября дома против «Нью-Джерси».

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