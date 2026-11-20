«Питтсбург» — «Сент-Луис»: во сколько начало матча НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз» встретятся в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в пятницу, 20 ноября, по московскому времени. Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге (США) и начнется в 03.00 мск.
Где смотреть матч «Питтсбург» — «Сент-Луис»
Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».
Следить за счетом, статистикой и основными событиями игры можно на официальном сайте НХЛ и в матч-центре «СЭ».
«Питтсбург» в предыдущем матче 14 ноября дома уступил «Оттаве» (1:4). После 20 встреч команда набрала 16 очков и занимает седьмое место в Столичном дивизионе Восточной конференции.
«Сент-Луис» в предыдущей игре 17 ноября дома обыграл «Анахайм» (8:6). После 21 матча «Блюз» имеют 22 очка и располагаются на седьмой строчке Центрального дивизиона.
Встреча в Питтсбурге станет для «Блюз» первым матчем выездной серии. Следующую игру «Сент-Луис» проведет 21 ноября дома против «Нью-Джерси».
НХЛ: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика хоккеистов и последние новости — на «СЭ»
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|20
|9
|43
|2
|Авангард
|28
|17
|11
|36
|3
|Амур
|28
|16
|12
|34
|4
|Нефтехимик
|30
|15
|15
|34
|5
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|6
|Салават Юлаев
|28
|14
|14
|30
|7
|Трактор
|29
|12
|17
|30
|8
|Барыс
|29
|14
|15
|29
|9
|Ак Барс
|31
|13
|18
|29
|10
|Сибирь
|30
|11
|19
|26
|11
|Адмирал
|27
|11
|16
|25
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|29
|21
|8
|44
|2
|Локомотив
|28
|20
|8
|41
|3
|Северсталь
|29
|18
|11
|38
|4
|Спартак
|30
|15
|15
|35
|5
|Торпедо НН
|28
|16
|12
|35
|6
|Динамо М
|30
|14
|16
|33
|7
|Шанхай Дрэгонс
|28
|14
|14
|31
|8
|Динамо Мн
|29
|12
|17
|31
|9
|СКА
|28
|14
|14
|30
|10
|Лада
|29
|7
|22
|19
|11
|Сочи
|29
|8
|21
|17
|24.11
|12:30
|Адмирал – Ак Барс
|- : -
|24.11
|17:00
|Трактор – Лада
|- : -
|24.11
|17:00
|Салават Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|24.11
|17:00
|Металлург Мг – Динамо Мн
|- : -
|24.11
|19:30
|Динамо М – Автомобилист
|- : -