«Питтсбург» — «Оттава»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию

«Питтсбург Пингвинз» и «Оттава Сенаторз» сыграют в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с субботы на воскресенье, 15 ноября. Встреча пройдет на «PPG Paints Arena» в Питтсбурге (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

15 ноября, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Оттава

Следить за ключевыми событиями игры «Питтсбург» — «Оттава» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

В России официальная прямая трансляция матча на телеканалах и онлайн-платформах не заявлена.

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