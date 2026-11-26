«Питтсбург» — «Калгари»: во сколько начало матча НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» и «Калгари Флэймз» сыграют в матче регулярного чемпионата НХЛ в четверг, 26 ноября, по московскому времени. Встреча пройдет на «Пи-пи-джи Пэйнтс-арене» в Питтсбурге (США) и начнется в 03.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Калгари

Следить за ключевыми событиями матча «Питтсбург» — «Калгари», изменением счета и статистикой хоккеистов можно в матч-центре НХЛ на сайте «СЭ».

Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».

«Питтсбург» проведет домашнюю встречу после серии матчей с соперниками из Западной конференции. «Калгари» продолжает выездную серию и сыграет с клубом из Питтсбурга во второй раз в календарном 2026 году.

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