«Питтсбург» — «Калгари»: во сколько начало матча НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» и «Калгари Флэймз» сыграют в матче регулярного чемпионата НХЛ в четверг, 26 ноября, по московскому времени. Встреча пройдет на «Пи-пи-джи Пэйнтс-арене» в Питтсбурге (США) и начнется в 03.00 мск.
Следить за ключевыми событиями матча «Питтсбург» — «Калгари», изменением счета и статистикой хоккеистов можно в матч-центре НХЛ на сайте «СЭ».
Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».
«Питтсбург» проведет домашнюю встречу после серии матчей с соперниками из Западной конференции. «Калгари» продолжает выездную серию и сыграет с клубом из Питтсбурга во второй раз в календарном 2026 году.
НХЛ: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика хоккеистов и последние новости сезона-2026/27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|30
|21
|9
|45
|2
|Авангард
|28
|17
|11
|36
|3
|Нефтехимик
|31
|15
|16
|35
|4
|Амур
|28
|16
|12
|34
|5
|Автомобилист
|29
|15
|14
|33
|6
|Салават Юлаев
|29
|15
|14
|32
|7
|Трактор
|30
|13
|17
|32
|8
|Барыс
|30
|15
|15
|31
|9
|Ак Барс
|32
|14
|18
|31
|10
|Сибирь
|31
|11
|20
|26
|11
|Адмирал
|28
|11
|17
|25
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|29
|21
|8
|44
|2
|Локомотив
|29
|21
|8
|43
|3
|Северсталь
|30
|18
|12
|38
|4
|Торпедо НН
|29
|17
|12
|37
|5
|Спартак
|30
|15
|15
|35
|6
|Динамо М
|31
|15
|16
|35
|7
|Шанхай Дрэгонс
|28
|14
|14
|31
|8
|Динамо Мн
|30
|12
|18
|31
|9
|СКА
|29
|14
|15
|30
|10
|Лада
|30
|7
|23
|19
|11
|Сочи
|29
|8
|21
|17
|26.11
|12:00
|Амур – Ак Барс
|- : -
|26.11
|12:30
|Адмирал – Авангард
|- : -
|26.11
|17:00
|Салават Юлаев – Динамо Мн
|- : -
|26.11
|17:00
|Трактор – Автомобилист
|- : -
|26.11
|19:30
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|26.11
|19:30
|Сочи – Нефтехимик
|- : -