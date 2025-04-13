Песков рассказал, что Путин продолжает регулярно играть в хоккей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, насколько активно российский лидер Владимир Путин продолжает заниматься хоккеем.

«Он играет, он играет регулярно в хоккей. Это единственное, что я знаю», — приводит ТАСС слова Пескова.

Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо. Он начал заниматься единоборствами в возрасте 11 лет. Президент РФ также любит горные лыжи, а хоккеем увлекся уже в зрелом возрасте. В 2011 году по его инициативе в России была образована Ночная хоккейная лига, в матчах которой он неоднократно принимал участие.