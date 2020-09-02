Сегодня, 2 сентября, исполнилось 48 лет легендарной Суперсерии СССР — Канада. Советская команда впервые в истории встретилась с канадскими профессионалами и, несмотря на общее поражение, навязала им серьезную борьбу.

В первой игре, состоявшейся в Монреале, СССР уверенно обыграл канадцев со счетом 7:3. Евгений Зимин и Валерий Харламов сделали по дублю, еще по шайбе забросили Владимир Петров, Борис Михайлов и Александр Якушев.

Всего команды провели восемь матчей: четыре в Канаде и четыре в СССР. Канадский этап остался за Советами — 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, в Советском Союзе канадцы взяли реванш: 3 победы, 1 поражение.

Серия оказала влияние на популярность хоккея в Союзе, а в Канаде болельщики остались в восторге от игры соперников. Фразы из репортажей советского комментатора Николая Озерова «такой хоккей нам не нужен» и «хваленые канадские профессионалы» стали крылатыми.

Суперсерии, в частности, посвятил свою песню «Профессионалы» Владимир Высоцкий, а в российском фильме «Легенда номер 17» о Валерии Харламове подготовка и первый матч с канадцами стали основой сюжета.