Первенство ВХЛ и белорусская Экстралига могут объединиться в один турнир

По информации «СЭ», в следующем сезоне может произойти объединение двух турниров — Первенства ВХЛ (третий дивизион российского хоккея, неофициальное название — ВХЛ-Б) и белорусской Экстралиги.

Сейчас в них выступают 5 и 12 клубов соответственно.

Первенство ВХЛ было образовано перед началом сезона-2015/16 на базе Российской хоккейной лиги, права на проведения были переданы от ФХР к ВХЛ.