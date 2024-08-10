Овечкин рассказал про кубок по киберхоккею в рамках турнира Ovi Cup
Нападющий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о киберспортивном турнире в рамках «Кубка Александра Овечкина».
OVI Cyber Cup — соревнования по киберхоккею, проводимый ежегодно в рамках одноименного турнира по классическому хоккею.
— Была ли мысль выйти в гала-матче с сыном Ильей?
— Да, но тяжеловато было ему. Будем работать.
— Как успехи у сына Сергея?
— Сергей прибавил, занимается в команде.
— Как возникла идея с киберспортом? Играете ли вы с Сергеем?
— Нет, Сергей не играет — еще рано. Сейчас организация киберспорта растет. У нас очень много идей, надо делать это постепенно, чтобы было качественно.
Кубок Александра Овечкина проводится уже в 6-й раз подряд, первый розыгрыш состоялся в 2018 году. Переходящий кубок соревнований вручает лично Овечкин.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -