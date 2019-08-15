Овечкин прибыл на матч «Авангард» — «Динамо»
15 августа 2019, 16:24
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прибыл на матч между «Авангардом» и «Динамо». Он посетит встречу в качестве специального гостя, сообщается в официальном Twitter омского клуба.
На месте! @ovi8 pic.twitter.com/gM8NennKwS— ХК Авангард (@hcavangardomsk) August 15, 2019
Напомним, что Овечкин является воспитанником хоккейной школы «Динамо». В составе московского клуба он выигрывал чемпионат России в 2005 году и Кубок Гагарина-2013.