Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прибыл на матч между «Авангардом» и «Динамо». Он посетит встречу в качестве специального гостя, сообщается в официальном Twitter омского клуба.

Напомним, что Овечкин является воспитанником хоккейной школы «Динамо». В составе московского клуба он выигрывал чемпионат России в 2005 году и Кубок Гагарина-2013.