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Сегодня, 14:37

Овечкин планирует провести детский хоккейный турнир на «ВТБ Арене» в 2025 году

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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин остался доволен проведением хоккейного турнира среди детских команд в подмосковных Мытищах.

«Мы развиваемся. Хотел сказать огромное спасибо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, который разрешил нам провести турнир. Я думаю, все довольны, все проходит на высшем уровне, посмотрите, сколько болельщиков пришло на гала-матч и больше их половины осталось посмотреть детский турнир, это будет память на всю жизнь. Что касается «ВТБ-Арены», то это мы будем делать уже на следующий год», — приводит слова Овечкина ТАСС.

«ВТБ Арена» является домашней ареной московского «Динамо», за которое Овечкин выступал с 2001 по 2005 год.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Хоккей
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