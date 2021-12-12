Основатель хоккейной команды в Эмиратах раскрыл сумму на ее содержание

Президент хоккейной лиги ОАЭ и владелец команды «Майти Кэмэлс» россиянин Владимир Бурдун в интервью «СЭ» рассказал, сколько средств уходит на содержание любительской команды и каковы бытовые условия игры в хоккей в Дубае.

— Сколько у вас уходит на содержание «Майти Кэмэлс»?

— Здесь сложно говорить конкретные цифры. В среднем стоимость команды EHL составляет около 100-150 тысяч долларов. Но федерация зимних видов спорта оплачивает большую часть расходов по лиге. Вообще стоимость льда в Дубае очень-очень большая. Например, мы проводим коммерческие турниры и стоимость одного трехдневного турнира колеблется в районе 250 тысяч долларов. То есть на турнир мы тратим больше, чем на содержание команды.

Не нужно забывать, что в этом году у нас будет 14 игр, а в прошлом их было всего 9. Представляете себе сезон из 9 матчей? Но в прошлом сезоне это было связано с пандемией — был закрыт Абу-Даби, нужно было постоянно сдавать тесты, не было вакцины. Из-за сторонних факторов стоимость содержания увеличилась. Однако мы никуда не летаем и все игры у нас проходят внутри страны — люди ездят на своих машинах. Основные расходы у команд из других стран уходят не только на зарплаты, но и на логистику — думаю она занимает около 30-40 процентов от бюджета. Но когда ты живешь дома и ездишь на своей машине, то никаких вопросов здесь не возникает.

У нас есть люди в команде, которые даже сами платят за тренировки. А есть люди, которым, наоборот, мы помогаем. Всей команде мы выдаем майки, клюшки, краги. Кому-то индивидуально можем привезти коньки. Но у нас нет такого, что на складе лежит по 5 пар коньков на каждого игрока. В принципе, по необходимости всегда поддерживаем ребят, которые не могут платить за те или иные вещи. И к этому все относятся нормально — это приемлемая субординация.