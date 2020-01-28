Определился состав олимпийской сборной России на турнир в Словакии

Штаб олимпийской сборной России назвал состав команды на турнир в Словакии.

Вратари: Алексей Мельничук (СКА), Илья Коновалов («Локомотив»), Иван Федотов («Трактор»).

Защитники: Николай Демидов («Сибирь»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Даниил Мироманов (СКА), Вадим Кудако, Макар Хабаров (оба — «Северсталь»), Аким Тришин («Спартак»), Александр Яковенко («Юкурит», Финляндия).

Нападающие: Артем Манукян («Авангард»), Артем Швец-Роговой (СКА), Павел Порядин («Нефтехимик»), Илья Талалуев («Спартак»), Данила Моисеев («Витязь»), Егор Морозов («Северсталь»), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба — ЦСКА), Павел Дорофеев («Металлург» Мг), Кирилл Слепец («Динамо» Р), Илья Круглов («Динамо» Мск), Николай Коваленко («Локомотив»), Родион Амиров («Салават Юлаев»).

Тренерский штаб отправится в Словакию в следующем составе: главный тренер — Олег Браташ, тренеры — Константин Горовиков, Владимир Малахов, тренер вратарей — Николай Хабибулин.

Турнир «Kaufland Cup» пройдет в городе Попрад с 6 по 8 февраля.