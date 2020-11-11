Олимпийскому чемпиону Чехманеку грозит 10 лет тюрьмы за махинации с недвижимостью

Известный чешский вратарь Роман Чехманек проходит в суде по делу о махинациях с недвижимостью, сообщает iSport.cz.

Как сообщает источник, в 2011-2014 годах Чехманек совершил крупное мошенничество на сумму более 570 тысяч евро. Сам спортсмен отрицает свою вину. Суд длится уже более семи лет.

Чехманек в составе сборной Чехии выиграл Олимпийские игры-1998, а также трижды становился чемпионом мира (1996, 1999, 2000).