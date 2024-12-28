OLIMPBET добавил персонализированные итоги года с поздравлениями от звезд хоккея

Букмекерская компания OLIMPBET снова подтвердила статус лидера инноваций в беттинге, запустив уникальный новогодний проект. Клиенты OLIMPBET получили возможность увидеть персональные итоги года в приложении, дополненные душевными поздравлениями от звезд хоккея и амбассадоров компании.

«Мы, как букмекер, выступили на уровне ведущих технологичных компаний, таких как Яндекс или Сбер, взяли курс на инновации, современность, прозрачность. Наше стремление быть букмекером с человеческим лицом, который близок своим клиентам и понимает их потребности», — рассказал директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев.

Статистика стала максимально детализированной: пользователи могут узнать не только классические ключевые показатели своего года — количество ставок, популярные виды спорта и самые успешные месяцы, — но и получить индивидуальные поздравления, адаптированные под их предпочтения. Они зависят от команды, на которую чаще всего делались ставки, что делает каждое сообщение особенно значимым и личным.

Пользователей поздравили хоккеисты клубов-партнеров OLIMPBET: нападающий ЦСКА Владислав Каменев, защитник «Спартака» Егор Зайцев, вратарь «Адмирала» Андрей Мишуков, нападающий «Амура» Игнат Коротких. Они записали благодарственные видеообращения для фанатов своих команд, пожелали болельщикам удачи и ярких моментов в 2025 году.

Также в проекте поучаствовали знаменитый шеф-повар Константин Ивлев и известный боец, амбассадор OLIMPBET Сергей Павлович. Спортсмен пожелал пользователям здоровья и благополучия, а также подчеркнул важность единства и веры в спортивные достижения.

Запуск проекта — значимый шаг в укреплении позиций OLIMPBET как технологичной и клиентоориентированной компании. Прозрачная персонализированная статистика показывает приверженность бренда к инновациям и потребностям пользователей. Таким образом повышаются лояльность клиентов и укрепляется доверие к компании в конкурентной сфере беттинга.