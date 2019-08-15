Новички «Спартака» определились с игровыми номерами
Новички «Спартака» выбрали номера, под которыми будут выступать в предстоящем сезоне, сообщает официальный сайт куба.
Защитник Яков Рылов будет играть под 36-м номером, его партнер по амплуа Александр Кутузов — под 14-м, шведский защитник Патрик Херсли взял номер 6, вингер Геннадий Столяров — номер 71, нападающий Денис Кокарев — номер 19, левый крайний Илья Аркалов — номер 7, молодой защитник Александр Никишин — номер 10. Вернувшийся в «Спартак» игрок обороны Руслан Педан вновь взял себе 25-й номер.
Новички определились с номерами, под которыми будут выступать в сезоне 2019/20. Яков Рылов будет играть под №36, Александр Кутузов №14, Патрик Херсли взял №6, Геннадий Столяров №71, Денис Кокарев №19, Илья Аркалов №7, Александр Никишин №10, Руслан Педан №25. pic.twitter.com/ZKbNkGyCel— Spartak Moscow (@spartak_hc) August 15, 2019