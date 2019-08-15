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Новички «Спартака» определились с игровыми номерами

15 августа 2019, 18:46
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Новички «Спартака» выбрали номера, под которыми будут выступать в предстоящем сезоне, сообщает официальный сайт куба.

Защитник Яков Рылов будет играть под 36-м номером, его партнер по амплуа Александр Кутузов — под 14-м, шведский защитник Патрик Херсли взял номер 6, вингер Геннадий Столяров — номер 71, нападающий Денис Кокарев — номер 19, левый крайний Илья Аркалов — номер 7, молодой защитник Александр Никишин — номер 10. Вернувшийся в «Спартак» игрок обороны Руслан Педан вновь взял себе 25-й номер.

Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/shyel-igrok-desyatyy-nomer/

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