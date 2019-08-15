Новички «Спартака» определились с игровыми номерами

Новички определились с номерами, под которыми будут выступать в сезоне 2019/20. Яков Рылов будет играть под №36, Александр Кутузов №14, Патрик Херсли взял №6, Геннадий Столяров №71, Денис Кокарев №19, Илья Аркалов №7, Александр Никишин №10, Руслан Педан №25. pic.twitter.com/ZKbNkGyCel