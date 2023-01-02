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Сегодня, 21:13

Ночная хоккейная лига планирует увеличить количество регионов, которые принимают участие в турнирах

Алина Савинова
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Исполнительный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Патраков рассказал о целях организации на 2023 год.

«Текущий сезон у нас уже стартовал в сентябре и находится в полном разгаре. Также продолжаются старты региональных чемпионатов, поэтому об итогах сезона пока говорить рано. В этом году у нас есть цель запустить максимальное количество регионов, потому что наша основная задача — популяризация любительского хоккея и привлечение возрастных игроков в турнир, так как это наша целевая аудитория.

В настоящее время мы запускаем региональные чемпионаты и дальше начинаем подготовку к финальной части турнира в Сочи, который традиционно проходит в мае. Мы сейчас находимся в стадии определения количества команд на финал, разработки программы фестиваля, и мы каждый год стараемся привносить в нее что-то новое", — приводит ТАСС слова Патракова.

Ночная хоккейная лига была основана в декабре 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, а также игроков отечественного хоккея. Задачей лиги является развитие массового хоккея в стране.

Источник: https://tass.ru/sport/16734581
Хоккей
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