Николай Хабибулин: "Тюрьма напрочь отбила все желание даже глоток пива делать"

Бывший вратарь сборной России в интервью "СЭ" Николай Хабибулин вспомнил, как оказался на 15 дней в американской тюрьме за то, что был задержан за вождение в нетрезвом виде.

– Если честно, все это было неприятно, – рассказал Хабибулин в интервью "СЭ". – Я через многое прошел за эти год-полтора. Это случилось в 2010-м, прошло девять лет, но все равно люди об этом помнят. С другой стороны то, что произошло, это был определенный урок для меня, и это будто сверху мне сказали: "Давай-ка, пора тебе задуматься". Этот случай напрочь у меня отбил все желание даже глоток пива делать перед тем, как садиться за руль. Если бы у нас были жестче законы, я был бы только за.

– До 2010 года у вас шла голова кругом? Или что?

– Нет, просто в Северной Америке это считается нормально, когда ты выпил одно-два пива и сел за руль. Но это неправильно, на самом деле. Остановили за скорость, бог с ним. Но все может хуже закончиться, можно попасть в аварию, можно покалечиться или не дай бог – кого-то покалечить, кто-то погибнет. Если бы меня спросили, я бы ужесточил наказание в России за вождение в нетрезвом виде.

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