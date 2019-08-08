Николай Хабибулин рассказал, на каком "Феррари" ездил

Бывший вратарь сборной России, Олимпийский чемпион 1992 года Николай Хабибулин в интервью "СЭ" рассказал, на каких машинах предпочитал ездить.

– Если человек заработал сам, заработал своим трудом, умом, потом, он вправе распоряжаться деньгами так, как посчитает нужным. Здесь не может быть вопросов.

– Что за черный "Феррари" у вас был? На котором вас поймали.

– (Улыбается.) Самый дешевый "Феррари".

– Они дешевыми не бывают.

– (Смеется.) Самый дешевый из недешевых "Феррари". "Феррари Калифорния". Нехороший был опыт с ней, но хороший урок.

Полностью интервью Хабибулина – здесь