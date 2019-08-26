Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Захаров заявил, что положительно относится к возможной натурализации игроков.

— Тяжелое время сейчас у нашего хоккея, — приводит официальный сайт ФХБ слова Захарова. — К сожалению, совсем нет игроков в НХЛ, в КХЛ единицы. Сегодня мы постоянно говорим о сборной с руководителями. Кто у нас первый вратарь, кто второй. Третий вроде есть, а первого нет.

Меня настораживает, как активно работает сборная Казахстана. У них было 14 натурализованных хоккеистов, а сейчас пришла информация, что они собираются натурализовать еще двух — это большое подспорье для сборной Казахстана. Планируется ли натурализация к чемпионату мира? Если игроки будут достойными, то почему нет? Если русских натурализовать, то почему нет? Тем более у нас тоже игроков воруют. На данный момент нам нужна натурализация.