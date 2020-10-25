Официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР) отреагировал на решение российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

В ночь c 24 на 25 октября 32-летний Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи во втором раунде боя за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) на турнире UFC 254. Хабиб одолел своего соперника удушающим приемом. После поединка россиянин заявил, что это был его последний бой.

«Побед — 29, поражений — 0. Хабиб Нурмагомедов заявил, что сегодня был его последний бой в карьере, а это значит — он уходит непобежденным. Настоящий чемпион!» — говорится в заявлении ФХР.