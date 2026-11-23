Зибанежад обошел Даниэля Седина по голам в большинстве среди шведов в истории НХЛ
Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад вышел на второе место среди шведских хоккеистов по голам в большинстве за всю историю НХЛ. В домашнем матче с «Каролиной» (2:5) 22 ноября форвард забросил 139-ю такую шайбу и обошел Даниэля Седина, на счету которого 138 голов при численном преимуществе.
Как сообщил сайт НХЛ, впереди Зибанежада в историческом списке шведских игроков остается только Матс Сундин со 160 голами в большинстве. Отрыв от лидера составляет 21 шайбу. Речь идет об отдельной категории результативности, а не обо всех голах форварда в регулярных чемпионатах.
Историческую шайбу Зибанежад забросил на отметке 14:12 первого периода, замкнув передачу Адама Фокса. Он сравнял счет спустя 72 секунды после гола Эрика Робинсона в меньшинстве. Для Зибанежада это шестая шайба в сезоне-2026/27.
«Рейнджерс» в третьем периоде еще раз реализовали большинство усилиями Джей Ти Миллера, которому также ассистировал Фокс. Однако гости к тому моменту создали решающий отрыв: Александр Никишин и Шон Уокер забросили по шайбе во втором периоде, а Джордан Мартинук установил окончательный счет броском в пустые ворота.
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