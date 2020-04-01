Фетисов рассказал о своем здоровье и тестах на коронавирус
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о своем самочувствии и о анализах на коронавирус.
— Как вы сами сейчас себя чувствуете?
— Я работаю в Государственной Думе, поэтому изолироваться не смог. Но сейчас у меня начался насморк, и я стараюсь больше времени проводить дома. Но работа продолжается.
— Вам делали тест на коронавирус?
— Да-да. Я прошел тест и постоянно слежу за температурой. Думаю, просто где-то сквозануло. Сейчас вспоминаю, как советские хоккейные команды были изолированы от общества на 11 месяцев. Мы старались находить радость в общении, в делах и других мелочах. Так что, у меня большой опыт (смеется). Могу сказать, что сейчас у каждого есть возможность оглянуться вокруг, осмотреться вне суматохи нашего мира.
— Чем занимаетесь дома?
— Подчищаю документы и бумаги, разбираю статьи, которые несут в себе очень много информации о наших упущенных возможностях — то, о чем мы говорили 5-6 лет назад. Безусловно, я не забываю и о своем физическом состоянии. (Алена Гребенькова)