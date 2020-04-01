Фетисов рассказал о своем здоровье и тестах на коронавирус

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о своем самочувствии и о анализах на коронавирус.

— Как вы сами сейчас себя чувствуете?

— Я работаю в Государственной Думе, поэтому изолироваться не смог. Но сейчас у меня начался насморк, и я стараюсь больше времени проводить дома. Но работа продолжается.

— Вам делали тест на коронавирус?

— Да-да. Я прошел тест и постоянно слежу за температурой. Думаю, просто где-то сквозануло. Сейчас вспоминаю, как советские хоккейные команды были изолированы от общества на 11 месяцев. Мы старались находить радость в общении, в делах и других мелочах. Так что, у меня большой опыт (смеется). Могу сказать, что сейчас у каждого есть возможность оглянуться вокруг, осмотреться вне суматохи нашего мира.

— Чем занимаетесь дома?

— Подчищаю документы и бумаги, разбираю статьи, которые несут в себе очень много информации о наших упущенных возможностях — то, о чем мы говорили 5-6 лет назад. Безусловно, я не забываю и о своем физическом состоянии. (Алена Гребенькова)