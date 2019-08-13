На защитника "Торонто" Сиси и его подругу подали в суд. С них требуют 8 миллионов долларов

На защитника "Торонто" Коди Сиси и его гражданскую жену Джейми Томпсон подала в суд женщина по имени Хана Энгел. Она требует с них почти 8 миллионов долларов, сообщает Ottawa Ciztizen.

В иске говорится, что на вечеринке, которую 9 мая 2018 года организовал Сиси, у Томпсон в руках воспламенились бутылка с жидкостью для розжига. Она отбросила ее в сторону, где находилась Энгел, в результате чего на женщине загорелась одежда. Она получила серьезные ожоги.

Теперь Энгел требует почти 8 миллионов долларов в качестве компенсации за физический и моральный ущерб.