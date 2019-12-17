Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей

Милош Ржига: «Когда Ягр решит повесить коньки на гвоздь, позову его в сборную и поставлю против России»

12:42

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига в интервью «СЭ» рассказал о возможном приглашении в сборную форварда «Кладно» Яромира Ягра.

— Мы с ним честно поговорили, и он понимает, что на клубном уровне еще может помочь, но сборной уже нет. Я предложил устроить ему красивое прощание: когда он окончательно решит повесить коньки на гвоздь, я позову его в сборную и поставлю против России на турнире в Чехии. Пока он заканчивать не хочет (улыбается).

Полное интервью Милоша Ржиги можно прочитать здесь.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир