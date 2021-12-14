Мичков, Перевалов, Кузьминов и еще девять форвардов сыграют в составе Запада на Кубке Вызова
Тренерский штаб команды Запада в составе Александра Ардашева, Ильи Горбушина и Раймондса Вилкойтса определился с форвардами, которые сыграют на Кубке Вызова.
Как сообщается на официальном сайте Молодежной хоккейной лиги, в состав попали нападающие девяти команд.
Состав команды Запада на Кубок Вызова:
— Дмитрий Бучельников («СКА-1946»);
— Матвей Мичков («СКА-1946»);
— Иван Гуськов («Крылья Советов»);
— Никита Буруянов (МХК «Динамо СПб»);
— Никита Шалышкин («Красная Армия»);
— Егор Кузьминов («Красная Армия»);
— Александр Перевалов («Локо»);
— Степан Стешенко («Локо»);
— Иван Дидковский (МХК «Динамо-Москва»);
— Богдан Львутин («Амурские Тигры»);
— Владимир Андреев («СКА-Варяги»);
— Глеб Петров («Академия Михайлова»);
Матч за Кубок Вызова состоится 9 января 2022 года.
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