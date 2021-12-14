Мичков, Перевалов, Кузьминов и еще девять форвардов сыграют в составе Запада на Кубке Вызова

Тренерский штаб команды Запада в составе Александра Ардашева, Ильи Горбушина и Раймондса Вилкойтса определился с форвардами, которые сыграют на Кубке Вызова.

Как сообщается на официальном сайте Молодежной хоккейной лиги, в состав попали нападающие девяти команд.

Состав команды Запада на Кубок Вызова:

— Дмитрий Бучельников («СКА-1946»);

— Матвей Мичков («СКА-1946»);

— Иван Гуськов («Крылья Советов»);

— Никита Буруянов (МХК «Динамо СПб»);

— Никита Шалышкин («Красная Армия»);

— Егор Кузьминов («Красная Армия»);

— Александр Перевалов («Локо»);

— Степан Стешенко («Локо»);

— Иван Дидковский (МХК «Динамо-Москва»);

— Богдан Львутин («Амурские Тигры»);

— Владимир Андреев («СКА-Варяги»);

— Глеб Петров («Академия Михайлова»);

Матч за Кубок Вызова состоится 9 января 2022 года.