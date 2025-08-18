Хоккей
18 августа, 17:00

Мемориал памяти Ивана Ромазана: даты проведения, участники турнира, расписание матчей

В Мемориале памяти Ивана Ромазана примут участие четыре команды
Александр Иткин
редактор интернет отдела

34-й Мемориал Ромазана пройдёт в Магнитогорске с 26 по 29 августа. Участие в турнире примут «Металлург», «Салават Юлаев», «Барыс» и «Магнитка», выступающая в ВХЛ. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (московское время).

26 августа, вторник
13.00 «Барыс» — «Магнитка»
17.00 «Металлург» — «Салават Юлаев»

27 августа, среда
13.00 «Барыс» — «Салават Юлаев»
17.00 «Металлург» — «Магнитка»

29 августа, пятница
11.00 «Магнитка» — «Салават Юлаев»
17.00 «Металлург» — «Барыс»

Предсезонный турнир посвящен памяти директора Магнитогорского металлургического комбината Ивана Ромазана. Соревнования проводятся с 1992 года после выхода «Металлурга» в Высший дивизион чемпионата России. В 2024 году в турнире принимали участие «Металлург», «Салават Юлаев», «Магнитка» и «Нефтехимик», одержавший победу.

  • Jubmoj

    Человек жив пока о нем помнят, а тут даже мероприятие в его честь

    18.08.2025

    • Турнир имени Николая Пучкова: даты проведения, участники турнира, расписание матчей

    Четверо россиян пополнят сборную Индонезии по хоккею
    Все новости