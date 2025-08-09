Матч звезд на Кубке Овечкина: кто играет, где смотреть трансляцию

Команды Александра Овечкина и Павла Дацюка встретятся в матче звезд в субботу, 9 августа. Шоу на «Мытищи Арене» начнется в 11.30 по московскому времени.

Прямая трансляция игры пройдет на телеканале и сайте «Матч», в группе Ovi CUP в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале.

В составе команды Овечкина заявлены игроки НХЛ и известные в прошлом хоккеисты Кирилл Капризов, Матвей Мичков, Дмитрий Орлов, Вячеслав Фетисов, Виталий Прохоров, Алексей Морозов, Андрей Николишин, Сергей Коньков и Евгений Конобрий, менеджер и тренер Роман Ротенберг, а также экс-футболисты Андрей Аршавин и Дмитрий Сычев, легенда фигурного катания Евгений Плющенко, актер и звезда сериала «Молодежка» Денис Никифоров, блогер Ярослав Кузьмичев (Yarkuzya).

В составе команды Дацюка заявлены Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Александр Романов, Егор Замула, Дмитрий Симашев, Евгений Малкин, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Александр Гуськов и Никита Филатов, а также экс-футболист Александр Мостовой, ММА-промоутер Камил Гаджиев, блогеры Владимир Тимофеев (Vobon), Андрей Репин (Repa) и Дмитрий Козлов (Deemy).