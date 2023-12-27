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Сегодня, 13:35

Матч МХЛ «Тюменский легион» — «Снежные барсы» отменили из-за неблагоприятных погодных условия

Виктория Кравченко
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Матч Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между «Снежными барсами» из Астаны и «Тюменским легионом», который должен был пройти сегодня, 27 декабря, отменен из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в Telegram-канале «Тюменского легиона».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и перекрытием автомобильных дорог «Тюменский легион» не успевает прибыть в Астану на матч против «Снежных барсов», — говорится в сообщении.

Решение о проведении матча в другую дату будет принято позже

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