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Сегодня, 15:43

Мамбеталиев стал новым главным тренером сборной Казахстана по хоккею

Виталий Косик
Корреспондент
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Галым Мамбеталиев стал новым главным тренером сборной Казахстана по хоккею, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Казахстана.

Он сменил на своем посту белоруса Андрея Скабелку, который работал в команде с 2022 года.

Мамбеталиеву 57 лет, он возглавлял сборную Казахстана в 2018 году.

Сборная Казахстана на чемпионате мира 2023 года сыграет в одной группе с командами Канады, США, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии и Словении. Турнир пройдет с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.

Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею
Андрей Скабелка
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