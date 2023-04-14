Мамбеталиев стал новым главным тренером сборной Казахстана по хоккею
Галым Мамбеталиев стал новым главным тренером сборной Казахстана по хоккею, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Казахстана.
Он сменил на своем посту белоруса Андрея Скабелку, который работал в команде с 2022 года.
Мамбеталиеву 57 лет, он возглавлял сборную Казахстана в 2018 году.
Сборная Казахстана на чемпионате мира 2023 года сыграет в одной группе с командами Канады, США, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии и Словении. Турнир пройдет с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
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23.04
|17.04
|19:30
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -
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