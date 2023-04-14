Мамбеталиев стал новым главным тренером сборной Казахстана по хоккею

Галым Мамбеталиев стал новым главным тренером сборной Казахстана по хоккею, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Казахстана.

Он сменил на своем посту белоруса Андрея Скабелку, который работал в команде с 2022 года.

Мамбеталиеву 57 лет, он возглавлял сборную Казахстана в 2018 году.

Сборная Казахстана на чемпионате мира 2023 года сыграет в одной группе с командами Канады, США, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии и Словении. Турнир пройдет с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.